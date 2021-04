‘Pulgarcito’ lanzará libro para contar su verdad tras pasar más de 18 años en prisión

CIUDAD DE MÉXICO.- Cesáreo Quesadas, mejor conocido en el medio artístico como ‘Pulgarcito’, reveló que luego de pasar más de 18 años en prisión tras ser acusado de violación y abuso a sus hijos, ahora planea escribir un libro para limpiar su nombre.

A casi un mes de salir del Centro de Readaptación Social ubicado en Mérida, Yucatán, el actor que dio vida a ‘Pulgarcito’ contó en entrevista para el programa Sale el Sol sus planes ahora que es un hombre libre.

“Estoy tratando de comercializar hamacas del Cereso, que los compañeros internos elaboran a mano […] muy bonitas, relativamente baratas […] mi fuerte, por decirlo así, fuera de la actuación, que ya hace muchos años que lo dejé, es las ventas”, explicó.

Asegurando que por ahora no ha tenido contacto con sus hijos debido a todos los comentarios que ellos pudieron haber escuchado durante todos estos años, el ex artista reveló que recibió dos órdenes de restricción por parte de una de sus descendientes y su ex mujer Beatriz Rojas.

“Me acaban de poner dos órdenes de restricción la señora, mi esposa por la iglesia, así decimos, aunque le moleste […] ella fue la que quedó de alguna manera más resentida y la que tomó las cosas de manera extrema y, sin embargo, es la madre de mis hijos […] para mí es un poco absurda, porque en realidad yo no tengo ni la menor de causar ningún tipo de conflicto o daño”.

Finalmente, ante la pregunta de escribir una biografía para contar su versión, Cesáreo externó su deseo de realizar esta acción, pues ha trascendido que pasó en la cárcel 18 años, 4 meses y 15 días acusado de abuso sexual en contra de varios de sus hijos sin comprobarse realmente esta acción.

“Sí, a mí sí me gustaría, aunque ahorita para trascender ya está más fácil las grabaciones en video, pero un libro o un audiolibro, ahorita estoy perdido en la cuestión de la modernidad, de la tecnología, poco a poco voy a ir acoplándome a la modernidad”, remató.