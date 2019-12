Puerto Rico refuerza la seguridad de los conciertos de Daddy Yankee tras un tiroteo en el coliseo

El comandante del área de San Juan de la Policía de Puerto Rico, José Juan García, dijo el domingo que será reforzada la seguridad de los conciertos pendientes de Daddy Yankee, después de que desconocidos dispararan esta madrugada contra el Coliseo Miguel Agrelot, donde se presenta el cantante.



Detalló que desde hoy, coincidiendo con el cuarto concierto de Daddy Yankee, se reforzará la seguridad policial.



"El mensaje es que la Policía garantiza la seguridad. Estamos preparados para que los eventos sigan sin problemas", señaló el teniente coronel García en una conferencia de prensa en la que dijo que la información disponible es todavía poca y que lo único que puede decirse es que se registraron disparos contra la estructura.



Hasta 50 disparos impactaron en los cristales del Coliseo de Puerto Rico Miguel Agrelot en San Juan, donde estos días el artista Daddy Yankee ofrece una serie de 10 conciertos, incluida una actuación hoy.



El incidente se produjo sobre las 4.00 hora local (8.00 GMT) del domingo, pocas horas después de que acabara la actuación de Daddy Yankee, que precisamente se titula "Con Calma pa'l Choli", en referencia al que es el principal centro de conciertos de la isla caribeña.



García sostuvo que los disparos pueden haberlos provocado 3 o 4 personas, ya que se recogieron casquillos de 3 calibres distintos.



El jefe policial dijo que puede tratarse de un hecho aislado, pero que todas las hipótesis están abiertas y que la investigación acaba de empezar.



El gerente general del coliseo, Eduardo Cajinas, señaló que se han puesto en contacto con el productor del evento y que el concierto de hoy se celebrará.



"Vamos a revisar algunos protocolos de seguridad y poner oficiales adicionales pero nos sentimos sumamente tranquilos para el evento de esta noche", señaló Cajinas.



"Se aumentará la cantidad de guardias", destacó el directivo, que mostró además su confianza en que "no ocurrirá nada".



Cajinas sostuvo que no hubo ningún incidente previo -salvo una botella que fue arrojada en el espectáculo del sábado- que pudiera hacer sospechar que algo así iba a ocurrir y que entienden que se trata de un acto de vandalismo contra una propiedad pública.



"El Coliseo de Puerto Rico ha sido siempre un lugar seguro. Hay planes para reforzar la seguridad, pero no hay amenazas", matizó.



"El evento está en pie y estamos listos", concluyó el directivo sobre el incidente.



Daddy Yankee ya había anunciado que mantenía el concierto programado para este domingo a pesar del incidente. "Celebrando las Navidades con el Pueblo. Seguimos esta noche con la Rumbaa 7:30 pm @coliseopr", señaló el artista puertorriqueño en Instagram.



En el lugar del incidente, en el que no se registraron heridos, se encontraron 130 casquillos de diferentes calibres.



El reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee ofreció el pasado jueves el primero de diez conciertos en los que da un recorrido por su carrera de más de 25 años.



El cantante ha conseguido vender para esta serie de conciertos cerca de 140.000 entradas, con lo que se ha convertido en récord para el Coliseo Miguel Agrelot.



Daddy Yankee tuvo en el escenario el jueves como invitados al dúo de Wisin y Yandel, a quienes arrebató el récord del número de presentaciones en el Coliseo de Puerto Rico, que ostentaban con ocho.



El segundo concierto, el viernes, contó con la participación Luis Fonsi, Ozuna y otra vez Wisin y Yandel, a los que se sumó Zuleyka Rivera, quien bailó con sensualidad "Despacito".



La ex Miss Universo Zuleyka Rivera participo en el histórico vídeo de "Despacito" de Luis Fonsi y Daddy Yankee.



Anuel AA, Ozuna y Zuleyka Rivera fueron los invitados del tercer concierto celebrado la noche pasada.



La sorpresa fue que se juntaran Anuel AA, Ozuna y Daddy Yankee, quienes cantaron "China".