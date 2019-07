Publica conductora de Televisa que le robaron y suplica al ladrón

A través de su cuenta de Facebook, Zury Espino, conductora de Televisa Deportes en Chihuahua, denunció que este lunes por la noche fue asaltada a las afueras de un restaurante de tacos cuando se bajó de su camioneta para pedir una orden.

Me acaban de robar y traigo papeles muy importantes en mi bolsa. Traigo mi visa, cosas de mi trabajo muy importantes. La persona que me robó solo le pido que me entregue mis cosas”.

En el video que la conductora colocó en sus redes sociales, mostró cómo quedó su vehículo, al que le rompieron el cristal para sustraer la bolsa donde llevaba documentos importantes para ella, como su residencia y su visa. La conductora estaba tan desesperada por recuperar sus papeles, que durante la grabación prometió que no levantaría cargos si le devolvían sus cosas.

“No voy a levantar ni cargos, solo necesito que la persona que me robó me haga llegar mis cosas. Necesito mi residencia, ahí la traigo. Me robaron la bolsa de mi mamá, ahí traigo mi cartera, traigo cosas muy importantes”.

Según Espino, quien iba acompañada de su madre, un hombre armado con una pistola, rompió el vidrio de la camioneta y le robó sus cosas, aprovechando que ella había bajado del auto y por medio de su publicación le suplicó al ladrón que dejara su bolsa en las oficinas de Televisa o Radio Formula en Chihuahua, e incluso ofreció dinero si se la regresan.

Hasta el momento se desconoce si Zury finalmente presentó una denuncia ante las autoridades o le fueron devueltas sus pertenencias.