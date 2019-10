Publica Aislinn Derbez imagen amamantando a Kailani

CIUDAD DE MÉXICO

Aislinn Derbez agradece a las mujeres que la han ayudado a afrontar sus miedos como mamá primeriza.

La actriz de 32 años compartió en su cuenta de Instagram una tierna fotografía en la que amamanta a su hija Kailani.

Acompañó la instantánea con un mensaje en el que aplaude formar parte de un chat en el que mujeres se aconsejan sobre el postparto y lactancia.

"Sin esa tribu de mujeres contándonos nuestros miedos, preocupaciones, crisis, echándonos porras, aconsejándonos, apoyándonos, etc, realmente no hubiera sobrevivido igual mi postparto ni tampoco hubiera aprendido, crecido e investigado tanto", comentó.

Aislinn reconoció la importancia del apoyo entre mujeres, sumar fuerzas y apoyarse entre sí.

"Me di cuenta de lo importante que es hacer tribu con otras mujeres, de lo grande, importante y transformador que puede ser la unión entre mujeres".

En su mensaje completo se lee:

"Sin ese chat yo no hubiera sabido que todas las crisis y problemas que yo iba pasando durante mi postparto y lactancia eran "normales". Yo hubiera pensado que algo estaba haciendo mal (cuando todas se sentían igual de desorientadas), que mi bebé estaba mal o estaba enferma (cuando eran picos normales de crecimiento), o que no comía lo suficiente (cuando eran cambios normales que ocurren en la lactancia), o que yo no tenía suficiente leche (porque nunca me salían más de 2oz con sacaleches), que era la única que estaba pasando por crisis fuertes de pareja (cuando había muchas más también jalándose de los pelos con los maridos), sin esa tribu de mujeres contándonos nuestros miedos, preocupaciones, crisis, echándonos porras, aconsejándonos, apoyándonos, etc, realmente no hubiera sobrevivido igual mi postparto ni tampoco hubiera aprendido, crecido e investigado tanto. Y son mujeres que hasta hoy no conozco en persona, ni me sé los nombres de todas, muchas ni sabían que yo estaba ahí, pero que son parte de mi crecimiento como mujer. Ahí me di cuenta de lo importante que es hacer tribu con otras mujeres, de lo grande, importante y transformador que puede ser la unión entre mujeres. Y se que no es algo fácil ya que somos un género complicadito jaja, pero si lo logramos podemos hacer cosas realmente poderosas, o no?

Gracias @marieclaire_la por esta edición corran a comprarla!!".

La actriz y Zuria Vega protagonizan la portada de una revista en la que ambas salen amamantando a sus hijos.