"Pu... holandesa": Zayn Malik arremetió contra madre de Gigi Hadid

ESTADOS UNIDOS.- El cantante Zayn Malik se ha declarado inocente por acosar a su ex Gigi Hadid y su madre, Yolanda Hadid, durante una discusión explosiva el mes pasado.

Así lo dio a conocer el portal especializado en espectáculos Page Six, donde se dio a conocer que el ex miebro de One Direction, de 28 años, fue acusado de cuatro cargos de acoso por supuestamente llamara a Yolanda Hadid una "Pu...", gritar sobre su "esperma" y empujarla hacía una cómoda durante el altercado. Malik presentó su declaración de culpabilidad el miércoles.

Malik estaba en la casa de Pensilvania que compartía con Gigi, de 26 años, cuando estalló la volátil discursión el 29 de septiembre, según una cita que obtuvo de una fuente cercana el portal.

Presuntamente la situación que desató la ira de Malik fue la invasión de Yolanda Hadid al hogar de la pareja.

Fuertes declaraciones

La cantante supuestamente llamó a Yolanda, de 57 años, una "Pu... holandesa" y le ordenó que "se mantuviera alejada de (mi) hija". También mencionó "la maldita esperma que salió de (su) maldita mierda".

Los documentos oficiales afirman que Malik "agarró y empujó (a Yolanda) en un tocador, causándole angustia mental y dolor físico", aunque negó haber tenido contacto físico.

Esto tiene origen porque segun declaraciones del cantante, su suegra entró a su casa sin autorización y sin estar su esposa presente, situación que desató el enojo del ex One Direction. También presuntamente le gritó a Gigi: "Ponte unas malditas pelotas y defiente a tu pareja de tu maldita madre en mi casa".

Zayn Malik tendrá que acatar las indicaciones de la corte para lograr superar su libertad condicional.

Malik se apegará a un proceso

Malik no solo peleó con su familia, presuntamente también agredió al personal de seguridad que estaba ahí presente, los que aseguran que gritaba: "Lárgate de mi maldita casa, 'copper'", según la citación.

Como parte de su declaración de culpabilidad, el cantante fue multado y condenado a 90 días de libertad condicional por cada cargo por un total de 360 días. También debe completar una clase de manejo de la ira y un programa de supervisión de violencia doméstica y no puede tener ningún contacto con Yolanda o el guardia de seguridad.

La libertad condicional que tendrá que cumplir Malik, puede cambiar a criterio de un juez después de seis meses, si el famoso cumple con todos las condiciones al pie de la letra.