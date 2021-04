“Pu*** rompehogares”: Irina Baeva es insultada en redes y así reaccionó la actriz

CIUDAD DE MÉXICO.- Cuando parecía que la polémica por la relación entre Irina Baeva y Gabriel Soto se había apaciguado, los internautas nuevamente encendieron la furia en contra de la actriz, a quien la llamaron “Pu*** rompehogares”.

Como es bien sabido y contado por los involucrados, la relación de Gabriel Soto e Irina Baeva inició hace más de tres años, cuando el actor todavía seguía casado con Geraldine Bazán, con quien procreó a dos hijas.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Supuestamente ya existían problemas entre el matrimonio de Soto y Bazán, situación que “ayudó” a que Irina y Gabriel se enamoraran durante una gira que estaban realizando en una obra de teatro en la que compartían escena juntos, de acuerdo a lo que platicó Irina en el programa de YouTube de Yordi Rosado.

Irina tuvo que dar la entrevista y contar su versión en febrero pasado, ya que estaba siendo severamente atacada y juzgada por los seguidores de Gabriel Soto y Geraldine Bazán, y por los que estaban en contra de su relación con la estrella de “Te Acuerdas de Mí”.

A pesar de los ataques en redes sociales, la pareja anunció su compromiso a principios de 2021, asegurando que se habían comprometido en octubre de 2020, resaltando que se aman profundamente y tienen una relación estable basada en la confianza y el respeto.

Pero gracias a los nuevos escándalos que han surgido en el medio del espectáculos, como el de Frida Sofía con su abuelo Enrique Guzmán, los problemas de Irina y Gabriel quedaron atrás, incluyendo la filtración del video sexual de Soto, a finales de diciembre pasado.



Los insultos

Irina Baeva se ha sabido ganar el respeto y el cariño del público mexicano, a pesar de haber nacido en Rusia, pero su talento en las telenovelas y su inigualable belleza, la han ayudado a forjar su futuro como actriz en la televisión.

Al igual que muchas celebridades, Baeva acostumbra a estar en contacto directo con sus seguidores a través de sus redes sociales, donde interactúa con ellos y realiza algunas actividades.

La más reciente fue una serie de preguntas y respuestas, donde la coprotagonista de “Me Declaro Culpable” les pidió a sus fans que les mandaran sus preguntas y ella se las respondería en sus historias de Instagram.

Obviamente algunas preguntas eran relacionadas con la relación que llevaba con Gabriel Soto y otras sobre su carrera, sobre sus planes futuros y sus sueños, pero uno de los internautas la insultó y la retó a que le contestara públicamente.

Xq eres bien pu*** y rompehogares? Pero responde, que no te de pena tu REALIDAD”, escribió el hater.

La actriz, de 28 años de edad, pudo haber omitido el comentario y seguir contestando a sus verdaderos fans, pero no lo hizo y le contestó civilizadamente a su atacante.

“Cada quien crea su propia realidad con sus palabras, vibras, acciones. Y cada quien da lo que tiene en el corazón. Gracias por tomarte el tiempo de hacer la pregunta. A mí no me da pena mi realidad, espero a ti no te de pena la tuya. Bendiciones!”, escribió Baeva sobre una imagen de una playa que representa paz y tranquilidad.