Próximo Aquaman podría ser abiertamente gay

ESTADOS UNIDOS.- Aun le queda un largo camino por recorrer al DCEU, Warner Bros. Tiene una gran variedad de planes para los superhéroes de DC. Sin embargo, hay uno que ha acaparado la atención.

Según información de We Got This Covered, Aquaman de Jason Momoa, aparentemente se retirará como un héroe después de Aquaman 3 y después de eso, tendrá un papel más secundario en la franquicia.

La forma en que se reducirá, según señala el portal, es que Arthur continuará sirviendo como rey, pero entregará el papel de Aquaman a Kaldur’ahm AKA Aqualad. Kaldur será la nueva cara de la franquicia. Por supuesto, esta trama está inspirada en la reciente Young Justice: Outsiders, la tercera temporada de la serie animada DC Universe, en la que se produjo el mismo cambio. Y, como en los cómics de The New 52, Kaldur será retratado como abiertamente gay, con fuentes que dicen que la intención es encontrar un actor abiertamente gay para interpretarlo.

Kaldur, también conocido como Jackson Hyde, fue creado para Young Justice antes de ser incluido en los cómics. Aunque es el hijo de Black Manta, es leal a Atlantis y a su rey y siempre ha operado como un héroe. Aunque no es el primer Aqualad, el éxito del programa significa que es la versión más popular hoy en día. Si WB ya está buscando cómo extender la marca Aquaman más allá de una trilogía de películas protagonizadas por Momoa, entonces, tiene sentido ir con Kaldur como reemplazo.