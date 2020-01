Provoca Fernanda Castillo halagos al posar en bikini

CIUDAD DE MÉXICO

Fernanda Castillo provocó los halagos de sus seguidores tras compartir en su cuenta de Instagram una fotografía en bikini.

La actriz de 37 años lució su figura en un bikini blanco que dejó sin aliento a sus fans.

"Qué guapa y hermosa eres @fernandacga pero sobre todo una gran actriz y muy talentosa. Soy un fan tuyo desde tu papel de Monica Robles el cual me encanto. Te he seguido en tus distintas películas y papeles. Te admiro. Eres un gran ser humano y que sigan los éxitos", se lee.

En la instantánea, la actriz, recordada por su papel de Mónica Robles en "El Señor de los Cielos", presume de un ejercitado abdomen".

"A darle al 2020!!! #2020 #newbeginnings #blonde", escribió junto a la imagen que suma casi 195 mil "me gusta".

Para despedr el 2019, Castillo recordó 10 momentos que marcaron ese año, entre ellos estuvo el estreno de la película "Dulce Familia", en la que protagonizó a una mujer con kilos de más.

Sobre esta experiencia, Fernanda escribió:

"Se estrenó #DulceFamilia que me llevó a un proceso conmigo misma y con mi peso súper confrontante y lleno de aprendizaje! Probablemente el personaje que más vulnerable me ha pedido que me exponga! Gracias".