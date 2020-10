Provoca Anel Noreña zafarrancho y le manda mensaje a Alejandra Ávalos

Ciudad de México.- La ex modelo Anel Noreña reapareció públicamente ante varios medios de comunicación; sin embargo, se mostró temerosa ante el acercamiento con la prensa y un posible contagio de Covid-19.

Mientras los reporteros intentaban cuestionarla, la ex esposa de José José gritó desesperada: “Mañana voy a conocer a mis nietos y no puedo estar cerca de nadie, si ustedes no lo pueden entender, lo siento, no es que no los quiera atender… no, pero no se hagan para acá, ¡qué no entienden!”. No obstante, minutos más tarde cambió de actitud y explicó: “lo que pasa es que no podemos estar cerca por mi edad”.

Al escuchar el nombre de Alejandra Ávalos, con quien tiene una batalla legal para impedir que la cantante siga hablando de su ex pareja y su posible paternidad de Manuel José, Anel dijo: “tiene que haber un límite dentro de todos los comentarios que tú puedas hacer de mi persona, de mi trabajo, pero ya cuando tocan directamente a mi hijo… ¡con cuidado!, porque tienen que comprobar con punto y coma lo que hayan dicho”.

De la misma forma, Noreña aseguró que el próximo 27 de octubre la intérprete de “Amor fascíname” deberá presentarse ante las autoridades correspondientes. “Va a tener que comprobar todo lo que ha dicho, no van a ser disculpas públicas, va a ser en el juzgado con el juez, y ahí nos podemos arreglar, yo creo que sí”,

Finalmente, la madre de los hijos mayores de José José retó a Ávalos pidiéndole que muestre sus pruebas y reveló que además la artista será sometida a todo tipo de pruebas. “Psicológicas, toxicológicas, todo lo que lleve a ayudarlas a ver por qué esa saña con mi familia”, concluyó.