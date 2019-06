Protestan en los Ariel por recorte presupuestal a la cultura

"La cultura es una cosa muy abstracta, que no sólo es cine, es lo que desayunamos también, es una lástima que exista una sensación de que no es importante, que es un tema aparte, la cultura lo que hace es encontrar la solución a los problemas reales, la cultura es en gran parte por lo que no nos ha llevado la chingada en este país", declaró el actor Gael García Bernal, durante su paso por la alfombra roja de la 61 entrega de los Premios Ariel, que entrega la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) y que este año fueron realizados en la Cineteca Nacional.



La opinión del actor se unió a las demás voces, que esa noche protestaron por el recorte presupuestal a la cultura y que puso en peligro la realización de este evento.



Gael García Bernal se encontraba en el evento, por las 13 nominaciones que recibió la película "Museo" (2018), entre ellas Mejor Película, Dirección y Actor.

Quien se dijo listo para defender al cine, fue el actor y cineasta Kuno Becker, destacando que la cultura es el espejo de la sociedad y si no se ve así misma se entra en un terreno oscuro, lo que pasaría si los recortes siguen y que por ende afectaría al séptimo arte.

El film de Kuno Becker, "El día de la unión" (2018), estuvo nominada en tres categorías Maquillaje, Efectos Visuales y Efectos Especiales.

"Es inefable el agradecimiento que siento con la Academia, porque nos tome en cuenta por el trabajo tan duro que se hizo, algo que no se había hecho en el país, demostramos que aquí también se pude hacer efectos especiales de primera, aunque no tengamos los recursos de Hollywood; nos llena de humildad que la Academia nos reconozca", dijo Kuno.

En el mismo tono llegó el actor Damián Alcázar, nominado a Mejor Actor por la película "De la infancia" (2010); señalando que está de acuerdo con los recortes siempre y cuando esos recursos sean para llevar escuelas, doctores y servicios donde no los hay y aplaudió cómo la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas, resolvió para lograr la ceremonia este año en el mejor escenario, la Cineteca Nacional.

Al respecto Ernesto Contreras, presidente de la AMACC, dijo: "cada año es un rato distinto, pero esta vez fue particular, estamos viviendo tiempos de cambio y reajuste, pero siempre con la decisión de llevar a cabo esta ceremonia que es importante para la Academia, porque como se sabe es la actividad más visible que tenemos de todo lo que hacemos en el año".

VESTIDOS DE GALA

Por la alfombra de esta premiación y muy cercanos al inicio de los Premios Ariel, llego todo el equipo de la producción ROMA, entre ellos Yalitza Aparicio y Marina de Tavira, quienes caminaron al lado de El Borras, el popular perro de esta historia.

"Estoy feliz de estar en mi tierra, con mi gente, pero sobre todo porque tuve la oportunidad de volver a ver al equipo de ROMA", declaró Aparicio, que estuvo contendiendo en la terna a Mejor Actriz.

Feliz de estar nominada como Revelación Actoral por ROMA, se presentó Nancy García quien reveló que pese a que el film de Alfonso Cuarón le cambio la vida, ella sigue enfocada en sus proyectos como el integrarse al mundo de la docencia en su natal Oaxaca.

Para Marina de Tavira volver a la Cineteca Nacional con ROMA, por la que estuvo nominada a Coactuación Femenina; fue como cerrar un ciclo porque ahí se estrenó el año pasado, también compartió que terminando la temporada de la obra Tragaluz, desea tomarse algún tiempo de descanso y así recuperar energía.

Con una gran actitud se presentó Héctor Bonilla, ya que sería homenajeado con el Ariel de Oro por sus más de 60 años de trayectoria artística.

"He tenido la suerte de recibir muchos premios, pero éste es el central de la cinematografía mexicana", expresó Bonilla.

Aunque dijo no estar bien de salud, Ernesto Gómez Cruz aseguró disfrutar de la emoción de acudir a los Premios Ariel, donde se encuentra este año en la terna Coactuación Masculina por la película "De la infancia", pese a que ya lo ha recibido ocho veces.

Blanca Guerra, Ilse Salas, Johanna Murillo, Luis Gerardo Méndez, Cassandra Ciangherotti, Maya Zapata, Fernanda Castillo, Mauricio Ochmann, Aislin Derbez, Agustina Quinci, Darío Ripoll, Adriana Barraza, Falvio Medina, José Antonio Guerrero, Hoze Meléndez, Tenoch Huerta, por mencionar algunos, también desfilaron por la alfombra.