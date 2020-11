Protagonistas de 'The Good Doctor' dan positivo a Covid-19

ESTADOS UNIDOS.- El actor Richard Schiff, que interpreta al Dr. Aaron Glassman en la serie de televisión The Good Doctor, filmada en Vancouver, ha sido hospitalizado después de contraer COVID-19.

Schiff, de 65 años, quien ganó un premio Emmy por su trabajo en The West Wing, confirmó mediante Twitter que está hospitalizado y tratado con una combinación del medicamento antiviral remdesivir, oxígeno y esteroides.

Schiff, quien dio positivo el 3 de noviembre, dice que está mostrando mejoras todos los días.

La temporada 4 de The Good Doctor se ha estado filmando en Vancouver desde el 3 de septiembre.

Su esposa, Sheila Kelley, quien también protagoniza el drama médico de ABC, y su hijo Gus también dieron positivo por la enfermedad respiratoria, pero no han sido hospitalizados. Kelley dijo que está en cuarentena en su casa de Vancouver.

Kelley detalló su lucha con COVID-19 en una publicación de Instagram.

“Nunca había experimentado algo como esto en mi vida. En un momento me siento bastante bien y al siguiente me cuesta respirar”, expresó, “¿Dónde lo atrapamos? No lo sé. Podría haber sido el gimnasio. Podría haber sido la comida para llevar. Es imposible saberlo. Sigue enmascarando. Lavarse las manos. Manténgase alejado de este virus. Es una madre-hijo".

Mientras tanto, la producción de The Good Doctor continúa a pesar de los problemas de salud de los infectados.