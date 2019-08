Protagonista del meme ‘Novia psicópata’ deja YouTube por depresión

ARIZONA.- Laina Morris, quien en 2012 se volvió viral al inspirar el meme “Overly attached girlfriend” o “Novia psicópata”, subió un video a YouTube tras casi un año de ausencia para anunciar que decidió dejar la plataforma.

En un video titulado "Breaking Up with You ... Tube", Laina habló sobre su batalla contra la depresión a lo largo de los años, derivada del "estrés" del trabajo.

"Comencé a sentir mucha presión para decidirme profesionalmente, averiguar a dónde iría con YouTube o después de YouTube, más allá de YouTube, y no podía hacerlo con confianza y realmente me estresó".

Señala que si depresión comenzó en el año 2014, y que lo mantenía en secreto, para que sus familiares y amigos no lo notaran.

"Me sentí avergonzada y sentí culpa por estar estresada y abrumada en un mundo y con un trabajo y oportunidades tan grandiosas que no entendí por qué no podía manejarlo", continuó Laina.

Laina comenta que no lograba entender cómo tenía ganas de seguir publicando y después sufrir un colapso.

En 2017 anunció que se tomaría un descanso porque se mudaría con su novio a Arizona, pero menciona que durante ese tiempo, también asistió a terapia, hasta poder estar frente a la cámara y hablar sobre sus sentimientos.

"[…] es hora de decirles adiós a ustedes y terminar oficialmente con esto a lo que realmente me he aferrado y no querer soltar ".

En el mismo video, publicó enlaces a páginas de apoyo mental, y alentó a sus fanáticos que si necesitan ayuda, no duden en pedirla.

Con información de E! Online y Business Insider