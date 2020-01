Prohíben a hijos de Ingrid Coronado visitar a Fernando del Solar

Al permanecer Fernando del Solar en el hospital por un cuadro de neumonía se dio a conocer que no ha recibido visitas de sus hijos Paolo y Luciano debido a que la familia del conductor no lo permite.

Durante una emisión del programa matutino Sale el Sol, Ana María Alvarado, periodista de espectáculos, aseguró que Ingrid Coronado no ha recibido información sobre el estado de salud de su ex pareja por petición de los padres del argentino y que incluso la han bloqueado para que no tenga ningún tipo de comunicación con ellos.

“Yo hablé con Ingrid y ella me dijo que él había quedado de pasar por sus hijos el día 20 de diciembre y desde ahí no supo nada, no fue por los niños, simplemente no llegó, a ella no le avisaron y me dice: ‘no quiero ser grosera contigo, sé lo mismo que ustedes a través de los medios’.

“Él (el representante) dice que le han informado todo a Ingrid, pero Ingrid me dijo que no, que sabe lo mismo que sabemos todos (…) hay unos niños en común y deberían tener más consideración. Si no quieren hablar con Ingrid, que alguien hable con los niños, no le dicen a ella lo que está pasando”.

Álvarado comentó que la conductora le dijo que ha ido al hospital, pero los familiares le niegan la entrada a ella y a sus hijos.

“No la dejan entrar, ya le pasó, la vez pasada fue y no la dejaron entrar los familiares de Fer, ella empezó a mandar mensajes ahora y la bloquean del celular, incluso llevó a los hijos la vez pasada y no dejaron que los niños vieran a su papá, es lo que ella me ha contado”, dijo.

Por su parte, el mánager de Fernando del Solar recalcó que Ingrid Coronado está al tanto de la salud del padre de sus hijos, pero que toda la comunicación ha sido a través de él.

“El contacto que se tiene es a través mío, obviamente, ya que a Fernando se le pidió reposo absoluto, esta enfermedad es bien seria y bueno, todo es a través de mí, mandando mensaje….Obviamente se le mantiene a Ingrid informada y a su vez ella les comunica a sus hijos. Ellos son niños pequeños y supongo que la información que les dé es un poco más suavizada”, dijo Aarón Olvera.