Programas matutinos renuevan su temática

Para iniciar con todo el año 2021, los programas mañaneros más vistos de la televisión mexicana, "Hoy", de Televisa y "Venga la alegría", de TV Azteca, hicieron algunos ajustes porque ambas emisiones tuvieron dificultades por la pandemia.

Los productores se tomaron muy en cuenta la frase de "Renovar o morir" y mientras en Azteca cambiaron totalmente la escenografía, en Televisa presentaron a su nuevo conductor: Arath de la Torre, quien vino a refrescar la imagen de "Hoy"; mientras que en "VLA", Laura G y Sergio Sepúlveda, se consagraron como los titulares.

"Quiero agradecer profundamente a Magda Rodríguez que me estuvo invitando a 'Hoy', apoyó todos los proyectos que hacía y siempre que me veía me decía cosas hermosas, ella impulsó muchísimo el que yo estuviera aquí", dijo Arath al aire.

La nueva etapa de "Hoy" también incluyó renovación de escenografía en varias partes del foro y el tema "La vida es hoy" como canción de inicio interpretada por Horacio Palencia y Andrea Escalona.

En cuanto a "Venga la alegría", que festeja sus 15 años al aire, tuvo como invitada de honor a Alejandra Guzmán, quien fue recibida por Laura G, Flor Rubio y Sergio Sepúlveda.