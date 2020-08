Productores le sacan la vuelta a Paty Navidad, por asegurar que COVID-19 no existe

CIUDAD DE MÉXICO.- Patricia Navidad está quedando fuera de varios proyectos de actuación, porque los productores de televisión están descartando su participación. Según una columna de periódico El Universal, la actriz mexicana ha sido considerada para participar en una novela, pero sus posturas por la pandemia hicieron la dejaran "en visto".

Navidad ha publicado en repetidas ocasiones en sus redes de facebook y twitter que no esta de acuerdo con el uso de cubrebocas y que no cree que el coronavirus sea una pandemia real. Los productores al considerar que difícilmente seguirá protocolos de salud establecidos para una foro de grabación, se volvería mas en un problema, que un beneficio.

Para este día el personaje con tintes cómicos para el que se había considerado a Patricia Navidad ya fue dado a otra actriz con mayor convicción sobre el tema y con mayor responsabilidad con la producción.

"Digamos no al nuevo orden mundial dictatorial y tiránico... vibremosen frecuencias altas de amor y compartamos lo mejor de nuestro ser de luz. Estamos viviendo una revolución que nos conducirá a una evolución de conciencias y a un gran despertar", escribió la actriz en una publicación reciente en su cuenta de Instagram.

"No perdamos la FE y la confianza en DIOS y en NOSOTROS MISMOS. No tengamos miedo, no nos quedemos atados a cadenas y atrapados en la oscuridad. Seamos valientes y sigamos luchando como GUERREROS DE LUZ, valdrá la pena ésta travesía. Reciban mis mejores vibras envueltas en un lindo abrazo de amor infinito. Bendecido fin de semana para todos. ¡AMEN!", afirmó la actriz y cantante.