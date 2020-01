Productora de 'Joker' habla sobre la escena que fue ''más estresante'' filmar

ESTADOS UNIDOS.- La productora de ‘Joker’, Emma Tillinger Koskoff, señaló que la escena del baile en las escaleras habría sido de las más estresantes para ella, debido que Joaquin Phoenix había estado trabajando en ello durante un tiempo, según información de ‘The Hollywood Reporter’.

"Y realmente es la primera vez que ves al Joker, aparte de la revelación en la sala. Esta fue una escena extremadamente importante para él. Su privacidad mientras filmaba la escena fue de suma importancia para él", señaló.

"La ciudad de Nueva York no tiene leyes de paparazzi en absoluto. Si estás en un espacio público, literalmente pueden estar frente a la cámara. No puedes decirles que salgan del set… Todos los días que estábamos afuera terminamos de filmar, y esa noche todo estaría en Internet. Realmente queríamos proteger esto", expresó.

La escena en particular también generó controversia por usar 'Rock and Roll Part 2', una canción de Gary Glitter que fue condenado por numerosos delitos de agresión sexual, incluido un cargo de violación de una niña de 13 años. Más tarde se confirmó que la estrella en desgracia no recibiría regalías por el uso de la canción.

"No había forma de protegerlo. Eso fue un gran estrés para mí, lo creas o no, porque quería protegerlo desesperadamente’’, continuó la productora.

Sin embargo, todo el estrés valdría la pena debido al gran éxito ha significado la cinta, incluso tiene once nominaciones a los Premios de la Academia, incluyendo Mejor Actor por Joaquin Phoenix y Mejor Director por Todd Phillips.