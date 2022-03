Productor de los Oscar pidió a Will Smith que no se fuera del evento

Ciudad de México.- El incidente en la gala de los premios Oscar donde el actor Will Smith le ido una cachetada al comediante Chris Rock sigue dando de qué hablar, a lo que durante las últimas horas se supo que la Academia le habría pedido al actor que abandonara el evento y se negó.

Aunque, de acuerdo con TMZ, en realidad fue una mentira, el productor del programa dijo que incluso se podía quedar en el Teatro Dolby, según algunas revelaciones que hicieron al dicho portal.

Tres fuentes que estuvieron en la ceremonia y fueron testigos de varias conversaciones confesaron que después de la bofetada, los funcionarios de la Academia estaban detrás del escenario con los representantes de Will y hubo conversaciones acaloradas sobre lo que había sucedido”

Informó TMZ.

No querían que se fuera

El medio de información manifestó que según los presentes que charlaron con ellos, algunos funcionarios si querían expulsar a Smith, pero otros no, por lo que surgieron varias discusiones sobre los cortes comerciales, pero nunca llegaron a un acuerdo.

Y a pesar de estas conversaciones tras bambalinas, según las fuentes de TMZ, durante una de las pausas comerciales el productor de los Oscar, Will Packer, se acercó a Will y le dijo: “No queremos que te vayas”.

Asimismo, los asistentes relataron a la página web que Packer se acercó a Smith 35 minutos después de la bofetada para decirle que podía quedarse, y 5 minutos después ganó el premio al Mejor Actor.