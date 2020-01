Productor de Mac Miller "cree" que la voz de Ariana Grande está en álbum póstumo

ESTADOS UNIDOS.- Jon Brion, productor del álbum póstumo de Mac Miller "Circles", ha aclarado la duda de los fanáticos al señalar que cree que la voz de Ariana Grande está presente en una de las pistas del disco.

Brion fue entrevistado por el New York Times en medio de especulaciones crecientes de que Grande, la ex novia del difunto rapero, se puede escuchar en "I Can See".

"Creo que sí", respondió Brion cuando le preguntaron si la voz de Grande figuraba en la canción. Pero, a pesar de producir el disco, Brion enfatizó que no tenía conocimiento previo de su participación.

"Alguien acaba de decirme algo sobre eso, algo de tontería", explicó.

“Quiero decir, esa era una pista preexistente. Hubo algunas canciones que la familia me dio en las que había estado trabajando de forma independiente y que pensé que encajaban temáticamente con lo que habíamos trabajado’’, agregó.

"Can I See" fue uno de esos ... Toqué algunas cosas en esas pistas para que se sintieran como las otras, pero esas voces ya estaban allí. No fue como una decisión ejecutiva ni nada”, aclaró.

Los representantes de Miller, quien murió a causa de una sobredosis de drogas en 2018, se negaron a dar información alguna sobre ello cuando se les preguntó sobre la participación de Grande.

El productor también explicó que originalmente se suponía que "Circles" era el álbum del medio en una trilogía de discos que comenzó con la "Swimming" de 2018.