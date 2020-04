Producción de "Hoy" se hace totalmente en vivo: Pedro Prieto

Para Pedro Prieto ha sido complicado permanecer en casa. Normalmente se encuentra fuera de siete de la mañana a nueve de la noche por los diversos proyectos que tiene, es por eso que se mantiene ocupado haciendo sus colaboraciones para “Hoy” y ahora su programa de radio.

“Paul Stanley, ‘El Burro’ Van Rankin, Marisol González y yo, por prevención estamos en casa, porque entre menos gente en el foro del programa 'Hoy' es más recomendable; entonces la idea es ir dándole a la gente algo de información, sin olvidar el objetivo de entretener, que se la pase bien viendo el programa, por eso estuve haciendo enlaces haciendo todo tipo de cosas, ejercicio en casa, como pueden meditar, para sanitizar la casa, etcétera”.

El conductor explicó que, a partir de este lunes, la producción de “Hoy” va totalmente en vivo y la productora Magda Rodríguez designará quiénes estarán en foro y quiénes en casa, pero definitivamente "El Camioncito de Hoy" seguirá suspendido hasta nuevo aviso.

“Yo me conduzco con cuidado, por ejemplo, el miércoles que fui a la estación de radio, estaban sólo dos personas y convives con sana distancia. Ahorita es del trabajo a la casa, los abrazos y los cariños son a través de del celular, ya habrá momento de convivir como se merece”.

El también actor español comenta que, a pesar de estar en contacto con mucha gente, por las características de la sección "El camioncito de Hoy", no tuvo temor de estar contagiado cuando se dio la noticia de los primeros casos en México y la aplicación del aislamiento social, porque desde unas semanas atrás comenzaron a tomar las medidas necesarias para mantenerse sanos.

Para Pedro Prieto ha sido fundamental mantener la creatividad activa para hacer llevadera esta cuarentena, por eso decidió retomar una de sus pasiones, que es el estar detrás de un micrófono en una cabina de radio, por eso creó el programa "Vis a Vis".

“Me metí a la plataforma ADR Networks, donde están también Mauricio Mancera, Sergio Sepúlveda y Mauricio Castillo. Lo que yo quería era dar voz a la gente que está pasando esta cuarentena, famosos o no, por eso le puse el nombre de 'Vis a Vis', que es cara a cara, es todos los miércoles de una a dos de la tarde, para que la gente se entretenga”, dijo Prieto.

Explicó que el pasado miércoles que tuvo su estreno, la gente respondió muy bien en redes sociales y eso es lo que buscaba, tener un contacto directo con la gente que lo sigue.

“Con esta parte digital está muy bien porque te pueden escuchar toda la semana por los podcast, pero sobre todo la libertad que tuve para realizar el concepto del programa. En mi primer programa hablé con Raquel Pankowsky; Fernando del Solar, que fue el padrino; y con el equipo de conductores de 'Reto 4 Elementos', durante esa hora me la pasé muy bien y a la gente le gustó, estoy bastante contento.

Esta faceta no es nueva para el español, porque a su llegada a México realizó algunas cosas en Radiorama y en su tierra natal después de graduarse en periodismo, también hizo locución en Madrid; así que "Vis a Vis" será un proyecto que permanecerá aún después de levantada la cuarentena, esperando que más adelante las transmisiones sean más días de la semana.

“Me dicen que qué suerte que estoy en casa, pero como soy de las personas que ama lo que hace, me encanta estar en un foro, arriba de un escenario, delante de una cámara o un micrófono las horas que hagan falta. Ahorita es temporada de crecer, crear y de no estarse quieto”.

“Yo tengo a toda mi familia en Madrid y ya me habían previsto de este tipo de cosas, entonces cuando ya se paró la sección para evitar contagios, no me quedó de otra que amoldarme a la producción para generar contenido fiable y entretenido”.

Él asegura que su familia en España hasta el momento se encuentra bien, incluyendo a su abuela de 94 años, y eso le ha ayudado a mantener la cuarentena en casa, porque no está angustiado por tener a un familiar enfermo.

Antes de la contingencia Pedro se encontraba también en temporada con la obra “Toc Toc”, algo que asegura extraña por el contacto directo que tiene con la gente y a sus compañeros Lola Cortés, Dari Romo y Omar Medina, por mencionar algunos.

“Desgraciadamente creo que le teatro es una de las cosas que más tardará en reactivarse, pero esperemos que cuando pase todo esto la gente de México apoye el teatro porque va a necesitar de ellos. Será complicado volver a la actividad, porque son lugares donde están varias personas y hay que tener cuidado que la gente no esté tan cerca en las butacas; pero hay que tener paciencia, no ponernos fechas y esperar hasta que los organismos públicos nos den la noticia de que se vaya reactivando poco a poco”.