¿Problemas en el paraíso? Eduardo Capetillo y Biby Gaytán protagonizan pelea en pleno programa

CIUDAD DE MÉXICO. – Una de las parejas más sólidas del medio artístico mexicano, Eduardo Capetillo y Biby Gaytán, estrenaron su reality Show por medio de Univisión y el primer capítulo ya está creando tema de conversación en redes sociales, pues el matrimonio tuvo una fuerte discusión en pleno programa debido a los preparativos de sus bodas de plata.



El problema comenzó cuando el actor escuchó que los planificadores del evento querían cambiar unos espacios del rancho donde la familia vive porque la lista de invitados ascendería a 2 mil personas.

“Vamos a estar sufriendo y si llegamos a 1800 o 2 mil personas, aquí sin bronca. Ahí sí no te va a faltar nadie, ya te aguantaste 26 años esperado la fecha, como para no celebrarlo”, expresaron los planificadores.



Ante esto, Capetillo no reaccionó de buena manera e incluso solicitó a los camarógrafos que lo dejaran de grabar mientras discutía con su esposa, quien parecía estar en desacuerdo con lo que acababa de suceder.



“Oye nenita, me parece que es una insensatez esto que estás haciendo. Dame chance tantito, ahorita no graben por favor. Sí quiero festejar 26 años, pero no quiero hacerlo con 1400 personas que me quiten la plaza, estos tipos quieren llegar a hacer lo que les pegue la gana”, explicó el actor.



Esto provocó un notable disgusto en Gaytán, quien en un principio no quería hablar con el, pero minutos después, le reclamó por la forma en la que se dirigió a ella, cuestionándolo sobre si realmente quería festejar la fecha.



No, no, ya. Te pasas. ¿Cómo te pones a hablarme así delante de toda la gente?, por eso luego creen que eres un furibundo. Tú tienes la culpa, todo se puede decir bien dicho”, respondió Gaytán, añadiendo que a ella si le daba ilusión hacer la fiesta, pues tanto ellos como sus hijos estaban bien y sanos.



Al ver la reacción de su esposa, Capetillo fue el primero en disculparse, aceptando que no había actuado de la manera correcta y pidiendo perdón.



“A ver ya, mira ven. Perdón, bueno ya, por favor. Siempre se ha acabado haciendo lo que tú has querido. Está bien, de momento chócalas. Yo siempre lo he visto así, un matrimonio es una negociación constante. Nada más ponte en mis zapatos un momentito. Tú me dices 1200 invitados y yo me pongo a hacer números rápidamente, imagínate lo que siento”, comentó el actor.



No todo fue discusión durante el programa, pues también hubo momentos más sensibles y conmovedores, pues el actor mostró su faceta como un padre de familia muy unido a sus hijos.