¿Problemas económicos? Alfredo Adame confiesa porque se operó en Hospital Público

Ciudad de México.- Alfredo Adame se encuentra en recuperación tras su operación a la que fue sometido por una agresión que sufrió a las afueras de su domicilio.

A pesar de que en los últimos años ha sido señalado por tener problemas económicos, el presentador de televisión negó que esta haya sido la razón por la que decidió acudir al Hospital General Dr. Manuel Gea González para someterse a la cirugía.

“La atención médica es increíble, el hospital Gea González es un hospitalazo, con médicos de primera, con enfermeras de primera, con gente educada, gente sensible, gente amable, gente atenta, que no solo conmigo eh, con toda la gente”, expresó en entrevista para el programa radiofónico Todo para la mujer.

Ante la pregunta directa de por qué no recurrió a un nosocomio privado, el también actor detalló:

porque esto es más de un millón de pesos eh, es una operación y un internamiento de más de 1 millón de pesos, y yo no voy a dejar de comer, no voy a dejar de tener una cama, ni un techo, ni absolutamente nada, no pasa nada, puedo dejar de trabajar y no pasa absolutamente nada, de todos modos sigo siendo productivo, hasta en la enfermedad sigo siendo productivo, pero yo no quise los gastos médicos mayores y (elegí) atenderme en un lugar público, porque además un hospital del sector público es igual que una clínica de las más caras. Los mismos médicos trabajan en la clínica cara y en la tarde dan consulta en el hospital público”