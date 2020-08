"Probablemente muera en algo súper dramático y alocado”: Sharon Stone

ESTADOS UNIDOS.- La actriz está convencida de que cuando deje este mundo, no será plácidamente en su cama, ya que ha vivido fuertes experiencias de las que se ha salvado de una muerte inminente.

Sharon comentó para el periódico The Sun On Sunday:

Me han sucedido muchas cosas, es una verdadera locura. A los 14 años accidentalmente me hice un corte en el cuello con una cuerda de tender. En 2001 sufrí un derrame cerebral que me dejó paralítica, y tuve que aprender a moverme y caminar de nuevo. Y aunque parezca una experiencia ficticia, en una ocasión, mientras planchaba me cayó un rayo.