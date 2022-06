Priscila Escoto comparte en redes que le fueron infiel.

Tijuana, Baja California.- La influencer regiomontana Priscila Escoto que se dio a conocer por subir videos en tik tok de moda y sus compras de bolsos de más de 100 mil pesos, el día de hoy declaró su pareja le fue infiel.

En redes la llamaron Lady coppel tras realizar un video viral consiguiendo un outfit vistiendo la marca mexicana.

La supuesta infidelidad

La famosa contó a sus seguidores sobre como se enteró de la traición tras recibir un video de una amiga suya donde se le veía a su pareja en una actitud comprometedora con otra mujer en un restaurante.

"No queria contarlo publicamente, pero si el me tuvo tan poco respeto y tan poco valor para hacer ese tipo de cosas pues yo creo tambien puedo contarles pues nomas les estoy contando, no le estoy faltando el respeto de nadie, les estoy contando las cosas como son", declaró.

El video acumula 81.6 me gustas en la plataforma de Tik Tok.