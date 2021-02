¡Primera llamada! Así se prepara The Weekend para su participación en el Super Bowl LV

ESTADOS UNIDOS.- The Weeknd encabeza el show de medio tiempo del Super Bowl LV, que se realizará este 7 de febrero en el Raymond James Stadium en Tampa, Florida. Además, Miley Cyrus también será una de las protagonistas en un concierto horas antes del encuentro entre los locales Tampa Bay Buccaneers y los Kansas City Chiefs, quienes buscarán defender su título.

A poco tiempo para dichos espectáculos musicales, así se alista el canadiense de 30 años y la estadunidense de 28. A través de sus redes sociales, los cantantes compartieron la preparación para sus respectivas presentaciones.

The Weeknd y Miley Cyrus en el Super Bowl LV

Hace unos días se rumoró que Daft Punk y Ariana Grande se unirían a The Weeknd, al igual que Rosalía, con quien a finales del año pasado lanzó el remix de "Blinding Lights". Sin embargo, el propio Abel Tesfaye (nombre real del artista), admitió que no habrá invitados especiales durante el Halftime Show.

"He leído todos los rumores, pero nada podría encajar con la historia que pretendo contar en el show, así que no, no habrá invitados especiales", aseguró el canadiense en un fragmento publicado por la NFL en Instagram.