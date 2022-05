Primer trailer de “Avatar: The Way of Water” 

Los Ángeles, EE.UU.-Este lunes la productora 20th Century Studios difundió el primer trailer oficial de Avatar: The Way of Water, la cual es la segunda parte de esta saga quien fue la más taquillera de la historia y esta nueva versión se estrenará el próximo 16 de diciembre.

Esta segunda parte de Avatar no ha revelado mucho al respecto de su trama, pero si bien nos deja a ver que se basara en el mundo acuático de Pandora, el cual esta conformado por océanos, lagos y criaturas marinas. Esta segunda parte estará ambientada en una versión de 10 años después de lo ocurrido en la primera película.

Por el momento lo que se sabe es que se estará contando la historia de Sully, la cual esta conformada por Jake, Neytiri y sus tres hijos, los cuales se verán obligadotes a abandonar su hogar y explorar las regiones de Pandora a través del mundo acuático.

Con el trailer podemos ver como es clara la apuesta de su productora con sus diseños en 3D de una enorme calidad visual, con paisajes y unos personajes animados donde los detalles aparecen muy definidos y modelados.

Desde 2009 siendo un éxito

Los principales actores que podemos ver en Avatar: The Way of Water esta compuesto por: Zoe Saldaña, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement y Kate Winslet.

En redes sociales se pudo observar a los seguidores de la saga con una gran ilusión con esta nueva producción, hay algunos que sin duda esperan o intuyen que esta película puede ser “la película de la década”.

La primera película de avatar fue lanzada en 2009 la cual se convirtió en la película más taquillera de la historia, donde su recaudación rondo en los 2.850 millones de dólares, 20th Century Studios tiene contemplado el desarrollo de cinco películas mas de esta franquicia la cual tiene como estimo finalizar en 2028.