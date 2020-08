Presume Katy Perry la habitación de su bebé

ESTADOS UNIDOS.- La estrella pop sorprendió a sus seguidores con una mirada al interior de la que será la habitación de su hija, durante su programa semanal de transmisión en vivo de Smile Sunday, en la cual mostró la decoración en tonos rosas.

"Hola a todos, voy a mostrarles la habitación de mi bebé", anunció la cantante de 35 años con una sonrisa en el rostro. Al tiempo que dio un paseo por la habitación, Perry mostró un conjunto de ropa de bebé que había colgado en la pared de la habitación antes de dar a sus espectadores un vistazo de la cuna, la mecedora y el vestuario de su bebé.

Perry mostró la que será la habitación de su primer hija. (Tomada de YouTube).

Dejando su computadora personal a un lado, la cantante preguntó a sus seguidores si querían ver la ropita que usará su hija, a la que se refirió como "Kicky Perry", y bromé diciendo que quiere "desalojar" a su bebé pronto.

Durante mayo en una aparición en el programa The Graham Norton Show, Perry dijo que estaba "aprendido a ser madre rápidamente" mientras se distanciaba socialmente en casa en medio de la pandemia de coronavirus gracias a que los miembros de la familia se quedaron con ella, incluido su sobrino de 9 meses, sobrinos de 6 años y a veces el hijo de 9 años de Bloom, Flynn, a quien comparte con su ex esposa Miranda Kerr.

Un divertido trajecito con el rostro de Orlando Bloom mostró la cantante durante su transmisión. (Tomada de YouTube).

"Los niños gravitan hacia mí a través de mi música, así que estoy acostumbrada a ellos", dijo. "¡Pero no estoy acostumbrado a que me despierten muy temprano en la mañana cuando me miran desde el costado de mi cama!", declaró la cantante.