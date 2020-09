Presenta grupo Duelo su nuevo disco 'Eres vida'

Tijuana, BC.- El grupo Duelo lanza su nuevo disco “Eres vida” el 2 de octubre.

La agrupación entrevista originaria de Nuevo León compartió que esta pandemia ayudó a darle término al material que seguro estará en el agrado del público.

“Ha sido un año difícil, pero bendito Dios es vamos a sobrevivir a esto, quedará dentro de la historia y la fortaleza de los seres humanos”, sostuvo Óscar Iván Treviño, líder de la agrupación.

En entrevista vía telefónica adelantó que este material incluye 13 canciones de las cuales, algunas ya conoce el público como sencillos.

“En lo particular yo me he dedicado a estar escribiendo mucho, música donde se trabajará con Duelo y deseando que pase todo esto pronto para presentarlo”, destacó.

Los cambios en el regional

La nueva ola generacional ve distinto al regional mexicano, más allá de lo musical, también le han dado un sello distinto a su forma de vestir alejada de la imagen grupera con la que se ha visto siempre.

“Yo creó los cambios son importantes siempre, yo en lo particular te puedo decir que en estos casi veinte años de carrera he visto llegar muchas modas y tendencias que pensamos iban a trascender y no fue así”, consideró.

Dijo qué hay que tener empatía por cada artista en lo que siente y expresa, y eso se ve y a escucha en los géneros que están fuerte en tendencia.