Presenta Arath Herce su nuevo sencillo 'Quiero sentirlo todo'

Tijuana, BC.- Su talento, su forma de componer fueron ingredientes para que Kany García lo invitara a participar en cinco ciudades de su gira, hoy en día Arath Herce presenta su sencillo “Quiero sentirlo todo” para SONY Music.

“Tuve mucha suerte en el camino, desde pequeño he tenido la suerte de que me apoyaran y me escucharan en lo que quería hacer y ha sido soñar con que todo es posible y los artistas son personas humanas y cuando te acercas con ellos por tus sueños, logras conocer personas increíbles”, explicó Arath en entrevista vía zoom.

Desde el lanzamiento de su primer sencillo en marzo, ha lanzado cinco temas ”Lluvia”, “Por estar contigo”, “Miedo” por mencionar algunos entre los que acumula más de 500 mil oyentes mensuales.

“El hermano de Leonel es quien trabaja en SONY y yo y su hermano Charly establecimos una relación bonita y le compartía mis canciones y pues así fue”, destacó el regiomontano.

Su nuevo sencillo “Quiero sentirlo todo” es un himno a la vida y a la juventud, el cual se produjo en Londres en conjunto con el productor Jake Gosling.

A su corta edad, 20 años, Herce reconoce que no dejarse influenciar y ser fiel a sí mismo, es algo muy difícil hoy en día en la industria.

“Es algo difícil y sobre todo qué pasa. La gente olvida lo que es y esa es mi responsabilidad de hacer mejores canciones y canciones honestas”, consideró.

A detalle

Arath Herce

Cantante

Sencillo: Quiero sentirlo todo

@arathherce