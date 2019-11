Prepara Emiliano Castro primera película

MÉXICO.- Para Emiliano Castro Vizcarra, hacer cine es su verdadera pasión. Aunque lleva más de 15 años detrás de una cámara produciendo comerciales, videoclips musicales, series, documentales y más, su meta primordial es poder hacer una película.



El productor, director y guionista mexicalense, habló en exclusiva para este diario sobre la pasión que representa en su vida el cine y quiénes lo inspiran para lograr ese sueño.



“Hasta la fecha llevo como 15 años profesionalmente y uno no se la cree que te levantes a las 5 de la mañana y estas haciendo lo que más te guste y que estés en un set con 200 personas y que te paguen por eso, creo que es de lo más maravilloso que te puede dar la vida en esta industria”.



Se inspira en los grandes

Su mayor inspiración no solo viene de vivir su pasión detrás de la cámara, también surge de seguir los pasos de los mejores en el cine mexicano como Alejandro González Iñárritu, quien ha sido como un mentor para Emiliano.



“Intenté hacer cine después de venir de una ola de 40 artistas que me escribían mucho… ahí me desvié y mis padres siempre fue como tienes que estudiar algo... yo estaba muy aterrado, encerrado en esta escuela donde me decían que hiciera otras cosas.



“Ahí en ese entonces Iñárritu dio una conferencia sobre ‘Babel’… pude entrar al cuarto y le pedí un consejo, le conté mi situación y me dijo: Emiliano, la madera flota con tu ayuda o sin tu ayuda, yo no terminé la escuela, a Cuarón lo corrieron y Guillermo tampoco, sigue tu intuición si la vida es el cine y ese día me salí de la escuela”, dijo.



A partir de ese momento, el cineasta director mexicalense no se ha detenido en la producción de todos los proyectos que lo avalan.



Aprende de las caídas

‘Quiero hacer una película’, fue un proyecto que inició hace muchos años cuando a través de una gran campaña buscaba el apoyo de la ciudadanía para llevar a cabo una película, el proyecto fue ambicioso pero no logró concretarse, situación que la tomó como aprendizaje.



“Fue un capítulo de mi vida como el más fuerte pero a la vez un catalizador que me abrió los ojos, yo tenía 23 años… le dediqué cuatro años y le sigo dedicando, esa película se va hacer, pero fueron cuatro años de dedicarle todos.



“Yo creo que todo llega a su momento y no me arrepiento de haberlo empezado porque sigue madurando, pero creo que cada cosa que haces es una enseñanza, que el próximo año se va a poder hablar de ese catalizador”, señaló.



Experimenta la paternidad

Pero actualmente, el principal motor en la vida de Emiliano, es su primer hijo Ian, quien está por cumplir su primer año y quien le ha enseñado a vivir una etapa distinta.

“Fue el capítulo más hermoso de mi vida, nació el bebé y lo primero que hicimos fue querer pasar tiempo con el bebé y duramos cuatro meses encerrados y fue cuando escribimos un largometraje.



“Pero ya escoges tus proyectos, me siguen hablando para hacer muchos videoclips pero uno tiene que ser más selectivo por el bebé y por el tiempo, por eso quisimos dar este siguiente paso, hacer un proyecto más avanzado, más grande, más preparado y más maduro donde te cambia la vida al tener un bebé”.



Emiliano señaló que a raíz de la llegada de Ian, junto a su esposa la modelo Melina Figueroa, escribieron un largometraje el cual planean llevar a cabo en los próximos años.