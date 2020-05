Preocupan a su sicóloga tuits de Danna Paola 

CIUDAD DE MÉXICO

Danna Paola es una de las cantantes más reconocidas a nivel mundial y es que cada vez sorprende más en redes sociales, ya sea con sus fotos, canciones y hasta con sus tuits que fue con lo que esta vez dio de qué hablar.

Durante esta semana la cantante ha estado publicando mensaje en su cuenta de Twitter en los que expresa sentirse triste por varios motivos, entre ellos el amor y el encierro que la pandemia por Covid-19 ha causado.

"Lo único bueno de esta cuarentena son ustedes y todas las canciones...", "No intentes aparecer así, e intentar hacer crecer de nuevo la flor que dejaste morir hace semanas...", "'¿Qué está pasando?' Lo mismo te pregunté yo", fueron algunos de los tuits que escribió.

Ante esta situación su sicóloga se preocupó y le escribió a la actriz para asegurarse de que todo estuviera bien.

Así lo dio a conocer la propia cantante en otra publicación.

Poco después, Danna Paola escribió que la llamada con su sicóloga había durado 3 horas, esto dando a entender que había tenido una terapia con ella vía telefónica.

La llamada con la psicóloga hoy duro 3 horas... ���� — Danna Paola (@dannapaola) May 22, 2020



Sus fans no tardaron en hacerle llegar sus comentarios en donde le mandaban mucha fuerza y ánimo, incluso hasta expresaban cómo podían ayudar a la actriz de "Élite".

"Te queremos mucha Danna, fuerza", "¿Cómo podemos ayudarte?, nos preocupas", "Todo va a estar bien, pronto tendrás alegría no caigas", "Ve el lado positivo de las cosas, ya casi termina la cuarentena no estés triste", fueron algunos mensajes que se podían leer en las publicaciones de la cantante.