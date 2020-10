Preocupa salud de Ignacio López Tarso al requerir tanque de oxígeno

CIUDAD DE MÉXICO.- Ignacio López Tarso ha preocupado por su actual estado de salud, luego de que el actor apareciera en una entrevista usando un tanque de oxígeno durante el confinamiento que ha mantenido en su casa tras la pandemia de Covid-19.

A pesar de que el artista de 97 años siempre se ha mostrado fuerte y con un buen estado de salud, esta vez sorprendió al aparecer de esta forma frente a la cámara del programa Venga la Alegría, y por tal motivo, explicó:

“A veces me asfixia (la pandemia), a veces necesito el apoyo, la ayuda de un poco de oxígeno. Hoy amanecí un poco falto de aire y me hace mucho provecho, lo voy a tener un buen rato”.

Y aunque López Tarso aseguró que no le teme a la muerte, subrayó que todavía tiene muchas ganas de vivir. “No le tengo miedo, sé que va a llegar, no ha llegado, que bueno, ojalá se tarde todavía, que me deje vivir, porque yo vivo bien, feliz, a pesar de que tengo muchas restricciones por la edad, dieta, mi estómago está delicado”.

Finalmente, el artista manifestó que por ahora continuará trabajando vía streaming, pues es su única forma de mantenerse cerca de la gente y sentirse vivo. “Si no fuera por este nuevo camino que hemos encontrado para comunicarnos con el público, si no fuera eso, sería insoportable ya un año de encierro sin comunicación con el público”, remató.