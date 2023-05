Preocupa la salud de Julio Iglesias, aseguran ya no reconoce sus canciones

Madrid, España.- El cantante español Julio Iglesias, encendió las alarmas tras preocupación por su estado actual de salud, pues medios españoles aseguran que la parte Motriz y Cognitiva no le responden al cantante.

Julio Iglesias de la Cueva, es un cantante, compositor y ex futbolista, catalogado como el cantante español más reconocido a nivel comercial en el mundo y uno de los mayores vendedores de discos en la historia de la música, ha vendido poco más de 100 millones de discos alrededor del mundo.

A raíz de que no ha habido aparición del cantante en los últimos años como se le solía ver, ha sido motivo de especulación sobre su estado de salud, pues se dice no se encuentra al cien por ciento. Además, se rumora que éste se encuentra postrado en una silla de ruedas y que ya no puede andar por si mismo, por lo que agrava mas su estado; aunque el salió a desmentirlo en agosto del año pasado.

¿Cuál es el estado de salud del español?

La tarde de ayer 26 de mayo, los presentadores del programa español America TV, compartieron los problemas de salud que podrían estar aquejando al cantante. Por lo que una de las presentadoras se pronunció al respecto, asegurando que Julio vive problemas de salud desde hace muchos años.

‘Julio Iglesias está retirado ya de los escenarios hace bastante tiempo por estos Dolores que él viene sufriendo desde hace muchísimos años’, asegurando que el cantante tuvo un accidente con el que tuvo que ser intervenido a una cirugía de su columna vertebral, situación que al paso del tiempo le trajo muchos inconvenientes.