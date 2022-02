Premios lo Nuestro, ¿Dónde y a qué hora verlo?

Tijuana BC.- Esta noche la música Latina tendrá su protagonismo en la 34 entrega de los premios Lo Nuestro que se llevará a cabo en Miami, Florida.

La gala ofrecerá un espectáculo repleto de momentos musicales memorables, con las estrellas de la música latina, presentando sus canciones más populares del año, colaboraciones nunca vistas y homenajes a la música del pasado.

Bajo la conducción de Yuri, Alejandra Espinoza y Gabriel Soto, se contará con las actuaciones musicales de Christian Nodal, CNCO, Olga Tañón, Sebastián Yatra, Wisin y Yandel, Anitta, Grupo Firme, Gilberto Santa Rosa, Pitbull, Ángela Aguila y Laura Pausini por mencionar algunos.

Participación estelar

Entre las actuaciones especiales de la noche, destaca la participación estelar del cantante británico Sting, quien interpretará, por primera vez, su tema “Por tu amor”, adaptación al español de "For her love", de su más reciente álbum The Bridge.

También se realizará un homenaje póstumo a Vicente Fernández, “El Fantasma” estrenará “Tus desprecios” con Pepe Aguilar y Manuel Turizo interpretará ``Vacaciones con Luis Fonsi.

En la nominación más importante de la noche de reconocimientos, “Premio al Artista del Año”, compiten Ángela Aguilar, Bad Bunny, Camilo, Christian Nodal, Grupo Firme, J Balvin, Karol G, Maluma, Rauw Alejandro y Sebastián Yatra.

Además de

Camilo, Christian Nodal y J Balvin encabezan la lista de nominaciones con diez cada uno, seguidos por Bad Bunny y Karol G con 9; y Calibre 50, Carlos Rivera, Farruko, Jhay Cortez, Maluma, Myke Towers y Rauw Alejandro con ocho.

En la nueva edición de Premios Lo Nuestro se han agregado cuatro nuevas categorías: “DJ del Año”, “Artista Solista del Año”, “Canción del Año”y “la Mezcla Perfecta del Año”

Premios Lo Nuestro se realizará en el coliseo FTX Arena de Miami, Florida y en México se transmitirá esta noche a través de Canal 5 a las 20:00 horas, con repetición el domingo 27 de febrero por las estrellas a las 21:00 horas.