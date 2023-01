Premios Óscar 2023: 'Pinocho' de Guillermo del Toro recibe nominación a mejor película de animación

ESTADOS UNIDOS.- La gran entrega de los galardones a lo mejor del cine está cerca de llegar, pues se llevará a cabo el próximo 12 de marzo del 2023. Sin embargo, el día de hoy la Academia de Hollywood ha dado ya a conocer su lista de nominaciones.

Como se esperaba, la versión de “Pinocho” del director mexicano Guillermo del Toro ha sido nominada al Óscar como Mejor Película Animada.

Los filmes "Turning Red" de Domee Shi, “Puss In Boots: The Last Wish” de Joel Crawford, “Marcel the Shell with Shoes On” de Dean Fleischer Camp y “The sea Beast” de Chris Williams completan esta categoría.

Como señala Milenio, aunque se esperaba que la cinta de del Toro también fuera considerada para Mejor Sonido, Mejor Canción Original y Mejor Score, selecciones en las que fue considerada en las listas cortas, desafortunadamente solo consiguió una nominación.