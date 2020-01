''Prefiero verme sexy que gorda”, aseguró Salma Hayek tras críticas por escote

BEVERLY, Hills.- El domingo pasado se llevó a cabo la edición 2020 de los Globos de Oro en la que asistieron los famosos de Hollywood luciendo sus impresionantes atuendos, pero hubo alguien en especial que robó la mirada de todos y esa fue Salma Hayek.

La actriz impactó a todos tras llegar con un vestido Gucci que presumía de un revelador escote. Aunque sus fanáticos la llenaron de halagos por su belleza y figura, hubo quienes la criticaron pues señalaban que no era la opción más adecuada para la gala.

Sin embargo, Hayek no se dejó minimizar por estos señalamientos y no dudo en contestar con buen humor y simpatía ante las cámaras de ‘Al Rojo vivo’ durante el estreno de su nueva película “Like a Boss”.

“Me siento bien. Tengo 53 años, ¿por qué no? La verdad es que he subido mucho de peso y ahí es donde se me va. No hubo arreglo, pero voy a bajar de peso y todo volverá a la normalidad, mi espalda no está contenta”, aseguró.

En cuanto a la decisión del vestido, la celebridad reveló que fue porque prefiere “verse sexy que gorda”.

“A veces hay que ponerse cosas que se ven como demasiado sexy, pero si no te pones eso, te ves gorda, entonces prefiero verme sexy que gorda”, expresó.