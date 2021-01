Predicen que Belinda le romperá el corazón a Christian Nodal

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque Christian Nodal dijo hace unos meses que este 2021 le dará anillo a Belinda, tal parece que las cosas no serán así, pues en las más recientes predicciones del Brujo Mayor, las cosas no se ven bien para la pareja.

En entrevista para “El Gordo y la Flaca”, el astrólogo aseguró que la cantante de “Sapito” le romperá el corazón al intérprete de “De los besos que te di”.

No, no se casan. Ella estará sola. Ella no entra dentro de su ambiente, él tampoco entra en el ambiente de ella y él no aguanta esa carga y ahí se le rompe el corazón”, dijo el clarividente.