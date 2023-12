Predicciones de los Oscars 2023: Categoría de Mejor Película

ESTADOS UNIDOS.- Normalmente, se puede predecir qué película ganará Mejor Película en los premios de la Academia según cuál gane Mejor Película en el New York Film Critics Circle (NYFCC). Desde 1935, el NYFCC y la Academia han coincidido el 43% de las veces.

El NYFCC, o Círculo de Críticos de Cine de Nueva York, es una organización formada por críticos de cine de Nueva York que otorgan premios anuales a destacadas películas, directores, actores y otras contribuciones destacadas en la industria cinematográfica. Sus premios a menudo se consideran un indicador temprano de las tendencias y posibles nominaciones en la temporada de premios de cine.

"Past Lives" de A24 se ha convertido en una favorita un tanto tarde en la carrera, ya que fue lanzada muy temprano en la competencia. Sin embargo, por ejemplo, ganó el premio a Mejor Película en los Gotham Awards y Mejor Debut Cinematográfico en el NYFCC.

"Anatomy of a Fall" de Neon ganó la Palma de Oro en Cannes, pero a pesar de esto, Francia optó por "The Taste of Things" para su entrada en los Oscars.

Quedan cinco días para que se cierren las presentaciones de nominaciones, el 15 de noviembre. Los resultados de los nominados se anuncian el 23 de enero para que la ceremonia de los 96º premios Oscar se lleve a cabo el domingo 10 de marzo.

También podría interesarte: ¿De qué trata 'Tótem', la película que representará a México en los premios Oscar?

De acuerdo con Variety, estas son las principales predicciones de nominados para la categoría de Mejor Película…