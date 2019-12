'Power Rangers' podría estar próximamente de regreso en pantallas

Paramount Pictures se encuentra en negociaciones con Jonathan Entwistle, mejor conocido por su serie de Netflix "The End of the F *** ing World", para la realización de una nueva versión de "Power Rangers".

La popular serie de los 90, que involucró a un grupo de niños que se convirtieron en superhéroes, podrá volver a la vida de la mano de Entwistle. El programa se emitió por primera vez en Fox Kids, luego en la década de 2000 en canales propiedad de Disney e incluyó una película en 1995.

Lionsgate produjo y lanzó una versión en 2017 que reinició el título, lo que lo hace menos amigable para los niños y le da una ventaja ya más melancólica. La esperanza era que la película se convirtiera en una nueva franquicia para Lionsgate, pero cuando se bombardeó, recaudando solo $142 millones en todo el mundo con un presupuesto de alrededor de $ 100 millones, se descartaron los planes para una secuela y se recuperaron los derechos en el mercado.

Paramount recientemente adquirió los derechos y llamó a Patrick Burleigh, quien escribió el próximo "Peter Rabbit 2: The Runaway", para escribir el guión.

Hasbro, que compró la propiedad del creador Haim Saban en 2018, está produciendo el largometraje a través de su brazo de película, Allspark Pictures.

Entwistle viene de la aclamada primera temporada de "The End of the F *** ing World", que finalmente lo ayudó a ganar el trabajo y actualmente está en el post en "I'm Not Okay With This", otro programa de Netflix que él co-creado, ejecutivo producido y dirigido.