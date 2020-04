Post Malone ha recaudado más de $4 millones con su show en vivo

ESTADOS UNIDOS.- El viernes pasado Post Malone realizó un concierto en vivo en homenaje a Nirvana con la intención de recaudar fondos para la lucha contra el coronavirus.

El cantante cantó y tocó la guitarra al estilo de Kurt Cobain durante un set de 15 canciones y 80 minutos que incluyó clásicos como "About a Girl", "Heart-Shaped Box" y "Come As You Are ".

Se le unieron 3 músicos más, cada quien desde sus casas: El baterista de blink-182 Travis Barker, el bajista Brian Lee y el guitarrista Nick Mack.

Según información de TMZ, la banda tributo improvisada recaudó $1 millón solo en la primera hora del concierto virtual, pero ese número ha aumentado a un total de casi $4.3 millones y contando.

Los fanáticos aún pueden donar en la página de YouTube de la presentación, y todos los ingresos van al Fondo de Respuesta Solidaria Covid-19 de la Fundación de las Naciones Unidas para la Organización Mundial de la Salud.