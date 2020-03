Post Malone aclara rumores y afirma no tener problemas de drogadicción

ESTADOS UNIDOS.- Post Malone tranquilizó a sus fanáticos respecto a su salud después de que circularan vídeos en redes sociales, los cuales despertaron la preocupación de algunos internautas.

Durante un concierto en Memphis, Tennessee, el pasado viernes viernes, el cantante tomó un descanso de la presentación para explicar que "no está drogado" y se siente mejor que nunca.

No estoy drogado. Me siento de lo mejor que he sentido en mi vida. Y es por eso que puedo reventarme el c*lo para estos espectáculos y caer al suelo y hacer toda esa diversión”, dijo el rapero.