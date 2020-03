Posponen estreno de ''Black Widow'' por casos de COVID-19

ESTADOS UNIDOS.- Luego de que se anunciara una temporada de cuarentena debido a los casos de COVID-19 en el mundo, Disney decidió retrasar el lanzamiento de Black Widow de Marvel Studios.

Black Widow estaba originalmente programada para ser lanzada el 1 de mayo. Cabe señalar que hasta el momento no hay nueva fecha para la cinta.

Black Widow sigue a New Mutants, Mulan y Antlers, que Disney retrasó la semana pasada. Se suponía que Black Widow comenzaría la cuarta fase del Universo Cinematográfico de Marvel, y se planeó que fuera la primera gran película de la franquicia después de Avengers: Endgame y Spider-Man: Far From Home.

En las últimas semanas, varias películas de gran éxito se han enfrentado a demoras prolongadas debido al coronavirus. No Time to Die, la nueva película de James Bond, se lanzará en noviembre. Universal estableció la fecha de lanzamiento de F9 en un año completo. Las cadenas de salas de cine, incluidas AMC y Regal, también han decidido cerrar sus puertas. El cierre de AMC podría durar hasta 12 semanas.