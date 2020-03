Posponen 'Pa'l Norte' por COVID-19

MONTERREY, Nuevo León.- La tarde de este sábado, durante una rueda de prensa realizada por el secretario de salud de Nuevo León, Manuel De La O Cavazos, se dio a conocer que el festival de música ‘Pa’l Norte’ se pospondrá debido a los crecientes casos de COVID-19 en el estado.

Inicialmente el evento estaba previsto para este 20 y 21 de marzo. Sin emabrgo, quedará pospuesto hasta nuevo aviso.

Cabe señalar que en Nuevo León existen cuatro casos confirmados del virus, mientras que en total, en el país, existen 30 hasta el momento.

Artistas como The Strokes, El Tri, Foster The People y Iggy Azalea, Juanes, Los Auténticos Decadentes y Mon Laferte, Morat, Paulo Londra, Sum 41, The Whitest Boy Alive, Caloncho, Duki, Ed Maverick, Ely Guerra, Enjambre y Kinky, eran los que estaban previstos para el primer día.

Mientras tanto fanáticos tendrán que esperar a que se de una fecha para el evento.