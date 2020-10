Posponen ''No Time To Die'' para 2021

ESTADOS UNIDOS.- La última entrega de James Bond, “No Time to Die”, se pospondrá hasta el 2021. Fueron los propios realizadores de la cinta quienes dieron a conocer la noticia la mañana de este viernes.

Se espera que la película, protagonizada por Daniel Craig, quien realizará su última actuación como el agente 007, llegue a los cines el 2 de abril de 2021, un año después de lo planeado inicialmente.

“No Time to Die”, en marzo, fue de las primeras películas en cambiar su fecha de lanzamiento cuando los casos de Covid-19 aumentaron alrededor del mundo. Luego se suponía que se estrenaría en el Reino Unido el 12 de noviembre y en América del Norte el 20 de noviembre.

La decisión no es del todo sorprendente considerando que Nueva York y Los Ángeles, los dos mercados más grandes de EE. UU., Están cerrados y los casos de coronavirus en Europa han comenzado a aumentar nuevamente. Dado el atractivo global de Bond, los patrocinadores de la secuela querían esperar hasta que el público de todo el mundo se sintiera seguro al regresar a los cines.

“Los productores de MGM, Universal y Bond, Michael G Wilson y Barbara Broccoli, anunciaron hoy el lanzamiento de 'No Time To Die', la película número 25 de la serie de James Bond, que se retrasará hasta el 2 de abril para ser vista por un audiencia teatral ”, dijeron los realizadores en un comunicado. "Entendemos que la demora será decepcionante para nuestros fanáticos, pero ahora esperamos compartir 'No Time To Die' el próximo año".

Cary Joji Fukunaga dirigió "No Time to Die", con Rami Malek como el adversario de Bond, Safin, Léa Seydoux regresando como el interés amoroso de Bond y Lashana Lynch interpretando a una nueva agente del 2000. El reparto también incluye a Ana de Armas, Ben Whishaw y Christoph Waltz.