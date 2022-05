Posible retiro de Alfredito Olivas: esto fue lo que dijo

HERMOSILLO, Sonora.- El cantante y compositor mexicano Alfredo Olivas declaró ante un escenario lleno de gente en su presentación en el Palenque de Michoacán que desea retirarse de la música.

Mediante un video viral que circula en las redes sociales se puede ver y oír como el cantante le expresa a todos los asistentes algo que tiene que contar.

"Porque ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, son cosas que me afloran en p*nche pecho y por eso es que me quiero retirar a la ch*ngada, ya no quiero cantar" confesó.

Alfredito Olivas se retira de la música???

La inmediata revelación conmocionó al público quienes gritaron "nooo" sin embargo el cantante continuó diciendo que no estaba borracha y era cierto lo que les estaba diciendo.

Para finalizar el cantante solo agradeció su asistencia a su público y concluyo su mensaje.

