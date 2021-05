¿Porqué Laura Bozzo se enojó con la producción de "Hoy"?

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de enterarse que a los jueces sí les están pagando por participar en el reality “Las Estrellas Bailan en Hoy”, aseguran que Laura Bozzo enfureció al darse cuenta que ella está trabajando gratutitamente.

En su columna Sin Lisonja, Alex Kaffie comentó que la reina de los talk shows se habría enojado con la producción del matutino de Televisa al enterarse que ella trabaja de gratis y los jueces no, especialmente porque ha llevado mala relación con Lolita Cortés.

Me entero que Laura Bozzo está vomitando verde debido a que no recibe pago por su ridícula, pero expectante participación en "Las Estrellas Bailan en Hoy". La polémica conductora anda furiosa por el hecho de que el matutino de Las Estrellas la tiene trabajando de "grapa". Y es que contrario a Dolores Cortés que se está metiendo a la bolsa un buen billete por ser la jueza de hierro del citado concurso de baile, ¡Larva de América no recibe ni un "desgraciado" peso partido por la mitad!”, escribió Kaffie.

El viernes pasado, la misma Laura afirmó durante el programa donde participa como bailarina al lado de Carlos Bonavides, que no recibe ni un peso, y se lo dejó muy claro a Latin Lover, cuando él le dijo que le pagaban para darle sus críticas por su desempeño en el certamen.

"Con todo respeto, no te gusta que te digan nuestras críticas pero nos pagan para eso”, comentó el juez, pero de inmediato Laura le contestó: “A mí no me pagan para bailar. Yo estoy aquí porque me da la gana”.

Ante la contestación de la participante, el excampeón de “Bailando por un Sueño” le advirtió que le echara más ganas en sus participaciones.

Declaración de Latin Lover y Laura Bozzo a partir del minuto 05:44