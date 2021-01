“¿Por qué tienen que beber hasta ahogarse?”: Martha Figueroa revictimiza a Nath Campos

CIUDAD DE MÉXICO.- Miles de internautas exigieron la cancelación del programa “Hoy” luego de que Martha Figueroa revictimizara a Nath Campos en su denuncia por abuso sexual.

Fue este viernes que la joven YouTuber compartió en su canal que una noche se embriagó en un antro con sus amigos, y el influencer Rix se ofreció a acompañarla a su casa. Según lo relatado, el influencer le hizo tocamientos indebidos mientras ella dormía.

“Lo siguiente que recuerdo es ver a Rix haciéndome cosas mientras dormía”, dijo Nath.

La noticia fue comentada en el matutino “Hoy” por Martha Figueroa, Andrea Legarreta y Arath de la Torre, donde la primera revictimizó a la influencer por haberse emborrachado esa noche.

“Yo conozco a Nath desde recién nacida. La mamá de Nath trabajó conmigo, Nath es bien valiente y bien especial. Siento raro que haya inventado. El tema sería... ¿por qué tienen que tomar hasta ahogarse, y no se acuerden qué paso, o qué permitieron y qué no?”, dijo Martha Figueroa.

“El tema es, no pierdas la conciencia para no llegar a eso”, agregó.

Y eso no fue todo, pues Arath apoyó a su compañera al decir que esto provocaría que cualquier persona te denuncie por algo que sucedió bajo los efectos del alcohol.

“Si esto es cierto que se aclare, si no, también, porque esto puede detonar que cualquier persona te puede denunciar por algo que pasó en una borrachera”, afirmó Arath.

Andrea Legarreta, por su parte, sólo cuestionó que Nath mantuviera una amistad con Rix después de ese incidente.

“Lo que luego saca un poquito más de onda es que sigan teniendo una relación de amistad con estas personas. Con diferentes personas que denuncian, pero siguen teniendo una relación cercana, esto confunde un poco. Yo no digo que no pueda ser, yo no estuve ahí, yo no sé nada. Ni sí, ni no, lo que digo es que eso confunde un poco”, opinó Legarreta.