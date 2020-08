¿Por qué terminó la relación entre Telemundo y Héctor Sandarti?

CIUDAD DE MÉXICO.- Héctor Sandarti ha sido reconocido por su gran trayectoria artística en la que ha formado parte de proyectos importantes en distintas televisoras, y en una reciente entrevista con Mara Patricia Castañeda platicó como fue recibir ese "golpe bajo" al ser despedido de manera inesperada por parte de Telemundo.

Para el conductor era un "sueño" trabajar en esta televisora, debido a que ya había hecho mucho esfuerzo para poder pertenecer a algun proyecto que realizara Telemundo, cuando logró tener esta oportunidad alguno de sus compañeros se acercaron y le confesaron, que él era la mejor contratación que se había hecho.

Pero un jueves 21 de mayo cambió la vida de una manera muy fuerte para al artista, pues recibió una llamada por parte de Recursos Humanos que necesitaban hablar con él, Sandarti pensó que era algo que no tenía tanta importancia, pero la sorpresa fue que le dieron la noticia que tenía que ser despedido y su úlltima grabación sería al día siguiente.

Cuando me lo dijeron, fue así de será que esto es una pesadilla, estoy viendo una dimensión extraña, no lo podía creer".

La razón porque se tomó esta fuerte decisión es porque la dirección de 'Un Nuevo día' pretnedía cambiar la programación a ser más noticiosa y seria, a lo que el conductor ya no encajaría en este estilo, además Héctor agregó que existía una clausula en su contrato en la que estaba la opción de no renovar contrato para el siguiente año.

A pesar de pasar momentos tan difíciles Sandarti decidió buscar de inmediato nuevos proyectos y es cuando se contacta con David su agente y este es quien le consigue la oportunidad de volver a Televisa conduciendo 'Un minuto para ganar'.

Durante la entrevista para Mara Castañeda, el conductor confesó que el comienzo en el medio artístico fue como cantante, y a sus inicios de su carrera llegó al CEA de Televisa para una oportunidad de entrar a un proyecto y a pesar de no tener experiencia como conductor ni actor, Sandarti decidió decir "mentiras piadosas" para tener la oportunidad de hacer un casting en un programa, y es que el artista siempre se creyó capaz de realizar lo que más le gusta.

Además el también cantante abrió su corazón y confesó que renunció a la idea de ser padre biológico por preferir a estar con su actual pareja Paulina quien por cuestiones de salud no tiene matriz, a lo que ella decidió no mentirle al conductor con la realidad de que no iba a poder darle hijos biólogicos es por eso que Sandarti prefirio estar con ella.