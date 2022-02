¿Por qué se suicidó Xavier Marc?

Ciudad de México.- Tras la muerte del actor Xavier Marc el fin de semana, los rumores respecto a su muerte se desataron una vez confirmado el deceso.

Las especulaciones indican que el artista se habría lanzado desde el balcón de su departamento en un sexto piso, por lo que Yucita Furlon habló sobre la noticia.

“Yo no sé qué puede pasar en un momento por la mente de alguien que tome una decisión así, les puedo decir que todos los que estábamos cerca de él estamos desechos, no sabemos realmente ni cómo actuar y bueno, efectivamente él saltó, no sé con qué fuerza lo hizo, no sé cómo lo hizo, pero ya no está aquí”, explicó Furlong a la prensa durante el velorio del actor.

El viacrucis de Xavier

De igual forma, Furlong relató el viacrucis que vivó Xavier en los últimas días de su vida.

Al dolor, al cansancio, a las pocas fuerzas que ya tenía, tenía muchos padeciendo una enfermedad que le quitaba la absorción del hierro, lo había estado haciendo transfusión de sangre, para que tuviera fuerza, hace 3 meses se cayó, y al caerse se rompió una vértebra, y de esa vértebra se le empezaron a romper 4 más, vivía en un estado de dolor terrible”

Finalmente, Yucita Furlong reveló: “Sí dejó una carta, pero es una carta que le dejó a Cristian, su pareja, su esposo, su cónyuge, pero yo no tengo acceso a esa carta, es una carta que inclusive ya nadie tiene acceso porque se quedó con las autoridades”.