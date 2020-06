¿Por qué se negó Pati Chapoy a entrevistar a Karla Panini y Américo Garza?

En exclusiva para el programa De primera mano, Gustavo Adolfo Infante entrevistó a dos personalidades que han estado últimamente en el ojo público, Karla Panini y Américo Garza, quienes declararon que ya preparan demanda contra la familia de Karla Luna, además de otros detalles.

Aunado a ello, en el programa Ventaneando, Rosario Murrieta, jefa de información del programa, aseguró que fue Pati Chapoy a quien primero le ofrecieron la entrevista, sin embargo, la titular de dicha emisión no aceptó.

Pero resaltó el detalle que Panini y Garza querían que Chapoy viajara a Monterrey y además hacer una conversación ''a modo''.

'Por cuestiones de seguridad ante la pandemia de COVID-19, Paty prefirió no viajar de hecho, ha permanecido en cuarentena en su casa, desde donde transmite para Ventaneando). Recientemente hemos recibido también noticias de que querían que nos entrevistáramos con ellos porque otra entrevista que dieron a otro programa no los había dejado satisfechos porque no les habían preguntando lo que ellos querían''.