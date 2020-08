¿Por qué los famosos están huyendo de redes sociales?

MÉXICO.- Las redes sociales se han vuelto un medio de comunicación en tiempos de coronavirus, una ventana al mundo de los famosos, pero también una herramienta poderosa para expresar los distintos puntos de vista de sus usuarios.

Conscientes de ello han sido varios los artistas que se han apegado a las diversas plataformas para mantener el contacto con sus fans, lo que para unos ha resultado en una mayor proyección y resurgimiento para sus carreras, para otros ha sido un calvario constante, al tratar de sobrellevar los comentarios negativos.

En esta semana han sido varios los famosos que han decidido cerrar temporalmente sus redes sociales para cortar con el juego de dimes y diretes de los seguidores. Entre los que podemos comentar a Eiza González, Maluma y hasta a el comentarista de espectáculos Pepillo Origel.

Que Maluma cerró Instagram porque Neymar estaba cantando la canción que él compuso para Natalia, y la Natalia ahora está con el Ney, pero Maluma era amigo de Neymar, y lo mejor es que... ya vieron quién está al lado del Ney? ICARDI! JAJAJAJAJA pic.twitter.com/nFWwp7JYSA — Alvernia 15 (@angiealvernia) August 19, 2020

Maluma

Los seguidores de el cantante Maluma se sorprendieron después de percatarse que sus redes sociales están cerradas temporalmente, esto después de que el futbolista Neymar publicara en su perfil de Instagram un video cantando junto a su equipo el tema "Hawái".

El hecho de que el cantante cerrara su cuenta en plena promoción de su más reciente sencillo ‘Hawái’, provocó gran sorpresa entre sus fanáticos. No obstante, puede que dicha acción tenga que ver un poco con el tema después de todo.

Sus seguidores creen que el motivo que llevo a tomar esta decisión es principalmente el de evitar la ola de comentarios y burlas que desataría el video.

Gran sorpresa se llevaron los seguidores de Eiza González al ver sus redes cerradas.

Eiza González

La cantante y actriz puso alerta a sus seguidores después de desaparecer sorpresivamente de las plataformas de Instagram y Twitter, de un día para otro, después de responder a las comparaciones que hicieron los seguidores de la cantante Belinda con ella.

No se sabe aún si la decisión de apartarse de las redes sociales fue tomada por la actriz, o solo se trata de un problema técnico con las plataformas digitales fuera de su alcance.

"Por favor no me utilicen como ejemplo para denigrar o minimizar a ninguna mujer. Nunca. Ni su carrera, ni su vida personal y mucho menos su físico. Es completamente inaceptable. Y no es algo en lo que yo creo o quiero ser partícipe. Gracias”, manifestó González en aquella ocasión.

Pepillo Origel

En el ambiente del espectáculo nacional, uno de los conductores de televisión más famosos ha decidido retirarse de las redes sociales tras verse involucrado en varios escándalos mediáticos con otros artistas.

Este es el caso de Juan José Origel, quien después de ofrecer disculpas a Erika Buenfil por un mal entendido en redes, se ha visto afectado por los comentarios de los seguidores de la actriz.

“Saben qué pasó, que ya no tengo ganas de hacer rifas de nada, d e nada… ¡De nada. He recibido tantas muestras de cariño, pero nunca me había pasado de conocer a tanta gente que lo que haces es utilizar estos espacios de las redes, para maltratar, calumniar a la gente y para tirarle tan mala onda", expresó el conductor de televisión.

Otros famosos que se rehúsan a abrir redes sociales

Por otro lado, y más allá de las cuentas falsas que existen, los actores Brad Pitt y George Clooney, continúan rehusándose a crearse un perfil en Twitter o Instagram y se mantienen alejado de las redes sociales.